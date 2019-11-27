شكرا لقرائتكم خبر عن برامج ومبادرات لتطوير الأكاديميات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الساعة العاشرة من صباح السبت المقبل، منافسات النسخة الثانية من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة السلة التي ينظمها المجلس بالتعاون مع أكاديمية «جام سبورتس» واتحاد السلة ومدرسة الاتحاد الخاصة فرع جميرا،بمشاركة 700 لاعب ولاعبة يشكلون 38 فريقاً ضمن 5 فئات عمرية من عمر 8 حتى 16 سنة.
وأكد علي عمر،مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي: «منذ أن أطلق المجلس عام 2012 خطته لتطوير الأكاديميات الرياضية في الأندية ونحن نطلق المبادرات والبرامج المتنوعة لجميع الرياضات لتحقيق أهداف الخطة التي تضمنت 7 محاور.
كانت هذه تفاصيل خبر برامج ومبادرات لتطوير الأكاديميات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.