برامج ومبادرات لتطوير الأكاديميات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الساعة العاشرة من صباح السبت المقبل، منافسات النسخة الثانية من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة السلة التي ينظمها المجلس بالتعاون مع أكاديمية «جام سبورتس» واتحاد السلة ومدرسة الاتحاد الخاصة فرع جميرا،بمشاركة 700 لاعب ولاعبة يشكلون 38 فريقاً ضمن 5 فئات عمرية من عمر 8 حتى 16 سنة.

وأكد علي عمر،مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي: «منذ أن أطلق المجلس عام 2012 خطته لتطوير الأكاديميات الرياضية في الأندية ونحن نطلق المبادرات والبرامج المتنوعة لجميع الرياضات لتحقيق أهداف الخطة التي تضمنت 7 محاور.