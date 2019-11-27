حمدة وآمنة القبيسي موهبتان واعدتان في سباقات السيارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شرعت بطولة الفورمولا 4 الإماراتية المدعومة من «أبارث»، المتمركزة في الإمارات، بالاستعداد لدخول تاريخ رياضة السيارات من أوسع الأبواب، حين تشارك أربع سيدات في الجولة الافتتاحية للموسم الذي سيقام على أرض حلبة مرسى ياس في 28 نوفمبر.

ولا تعتبر مشاركة السيدات الأربع في سباقات الحلبات الأولى من نوعها في المنطقة فحسب، بل إن ثلاث من السيدات الأربع مواطنات في دول مجلس التعاون الخليجي من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتشكل هذه المشاركة سابقة أولى أخرى في تاريخ رياضة السيارات في الشرق الأوسط، ولم تشهد سباقات سيارات المقعد الأحادي مثيلاً لها سابقاً.

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ويضم اشتراك الشابات المتسابقات آمنة وحمدة القبيسي من الإمارات وهما ابنتا خالد القبيسي الفائز مرات عديدة بسباق دبي 24 ساعة، والمتسابقة السعودية ريما الجفالي الفائزة بلقب سباق بطولة كأس تي أر دي 86 الإماراتي وشاركت في سباقات فورمولا 4 البريطانية سابقاً، والمتسابقة لوجان هناه من المملكة المتحدة التي شاركت في بطولة الفورمولا 4 الإماراتية.

وقال محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا): نمت بطولة الفورمولا 4 الإماراتية لتصبح واحدة من أفضل المنصات لصقل مواهب السائقين الموهوبين الجدد وتعزيز مسيرتهم، وكلنا فخر الآن باستعداد أربع شابات للمشاركة في هذا الحدث التاريخي لمساندة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

وأضاف: «تتمتع الإمارات بتاريخ طويل من النجاح في رياضة السيارات، كما تحظى بالاعتراف في هذا المجال في جميع أنحاء العالم، ونحن فخورون بقيادة الدرب في منح السائقين الفرصة، ليصبحوا سائقي سباقات ناجحين بغض النظر عن جنسهم، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً».