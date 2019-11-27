605 آلاف درهم لأبطال مهرجان اليوم الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمود شرف

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في المضمار الأصفر أمس عن مشاركة 75 فرساً في سباق اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، الذي يقام بعد غد الجمعة ويحمل اسم سباق ند الشبا ومجموع الجوائز المرصودة له 605 آلاف درهم، كما تم الكشف عن رعاة الأشواط السبعة المخصصة بالكامل للخيول المهجنة الأصيلة، وتم ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثالث لموسم سباقات مضمار جبل علي الذي ترأسه المهندس شريف الحلواني مدير المضمار، وخلاله تم الإعلان عن احتفالية اليوم الوطني للدولة والتي اعتادت اللجنة المنظمة على تنظيمها سنوياً.

وجرت وقائع المؤتمر الصحفي بحضور ومشاركة ممثلي الشركات الراعية وهم: عثمان بن هندي ممثل بنك دبي التجاري راعي الشوط الخامس وجائزته 75 ألف درهم وباسم زكريا عن مجموعة الشعفار للاستثمار التي سترعى الشوط الثاني وجائزته 90 ألف درهم ومحمد عبدالله علي عن بنك الإمارات دبي الوطني راعي الشوط السادس وهو الرئيسي الثاني بجائزة قدرها 105 آلاف درهم ونادر ناشد عن روميو انتيريرز راعي الشوط الرابع والرئيسي بقيمة 105 آلاف درهم وعبدالحليم برقاوي عن الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين التي ترعى الشوط الثالث وجائزته 75 ألف درهم وسيليش كاليا عن خدمات النقل المدرسي راعي الشوط السابع وجائزته 80 ألف درهم، بالإضافة إلى مركز دبي العقاري الذي يسجل حضوره القوي في الموسم الحالي، وذلك بتكفله برعاية الشوط الأول وجائزته 75 ألف درهم.

وتحدث المهندس شريف الحلواني في بداية المؤتمر الصحفي وتوجه نيابة عن إدارة مضمار جبل علي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة الدولة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين للدولة، كما توجه الحلواني بالتحية إلى ممثلي الشركات الراعية والملاك والمدربين والفرسان الذين يستعدون لسباق مهرجان اليوم الوطني وممثلي وسائل الإعلام كما خص بالشكر والإشادة جمهور المضمار العائلي، موضحاً أن عدداً من الجوائز النقدية والعينية تنتظر الجمهور عبر السحوبات على الكوبونات المجانية التي ستوزع عند بوابات الدخول، وتمنى الحلواني أن يكون مضمار جبل علي دائماً وأبداً عند حسن ظن الشركات الراعية ورواده وجماهيريته العريضة، مشيداً بدور الشركات الراعية في الدعم المتواصل.

ومن جانبهم، حرص ممثلو الشركات الراعية على تقديم التهاني إلى القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الـ48 للدولة متمنين للإمارات مواصلة التقدم والازدهار في كافة المجالات، وقال عثمان بن هندي ممثل بنك دبي التجاري: «نعتبر أنفسنا شركاء في سباقات المضمار العائلي وليس رعاة وسنظل في تواصل دائم مع رعاية سباقات الخيول في المضمار العائلي»، وأشاد باسم زكريا ممثل الشعفار للاستثمار بجهود ورعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الراعي الرسمي للسباقات والأب الروحي للمضمار الأصفر وتمنى للجمهور الاستمتاع بسباق مهرجان اليوم الوطني الـ48، وقال إن المجموعة تعد من أعرق رعاة سباقات الخيول في جبل علي ولن تألو جهداً في سبيل توفير أفضل الرعاية لمختلف السباقات، ومن جانبه قال المهندس نادر ناشد ممثل روميو انتيريرز: «يسعدنا ويشرفنا الحضور في سباقات الخيول في مضمار جبل علي وكل الشكر والتقدير للجنة المنظمة وسعادتنا كبيرة برعاية الشوط الرئيسي».



18 ألف هدية تنتظر الجمهور



أشاد المهندس شريف الحلواني بتجاوب الشركات الراعية في الدعم والرعاية لسباقات الخيول والجمهور من خلال التعاون الكبير مع اللجنة المنظمة بالمساهمة في توفير 18 ألف هدية تم تجهيزها كي يستقبل بها المضمار الأصفر رواده عند مداخل وبوابات المضمار اعتباراً من التاسعة من صباح بعد غد الجمعة، موضحاً أن المضمار اعتاد على تقديم كوبونات للسحوبات المجانية على الجوائز والهدايا العينية والنقدية خلال كل سباق وسيتم السحب قبل وخلال أشواط السباق.

وناشد شريف الحلواني جمهور جبل علي الحضور باكراً للاستمتاع بالفعاليات المختلف التي سيحظى بها السباق ومختلف السباقات التي تقام على أرض المضمار الأصفر المتفرد بطبيعته الساحرة وشخصيته المميزة.

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من يكسب السيارة الثالثة؟



ستقوم إدارة مضمار جبل علي بطرح السيارة الثالثة لجمهور السباقات بعد غد الجمعة، ويذكر أن السيارة الأولى ذهبت إلى أحد أبناء الجالية الهندية والثانية إلى أحد أبناء الجالية الفلبينية وسيكون الصراع والسباق على السيارة الثالثة بين أبناء الجاليتين الباكستانية والسودانية وبقية الجنسيات الآسيوية والعربية التي ستحتشد بمضمار جبل علي لمعايشة أحداث السباق الثالث.



90 ألف درهم للترشيحات الصحيحة



أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول أمس، عن رصد مبلغ 90 ألف درهم للترشيحات الصحيحة، ويذكر أن السباقين الأول والثاني شهدا مفاجآت كبيرة، ولم ينجح أحد في تحقيق العلامة الكاملة 7 من 7 ولا حتى 6 من 7، وسينال الفائز بجميع الأشواط في السباق الثالث 45.5 ألف درهم، وتم الإعلان عن زيادة الجوائز النقدية لمسابقة النقاط بالمبلغ المتبقي من السباق السابق بواقع 400 و500 درهم لكل شوط من الأشواط الخمسة، ما عدا الشوطين الثالث والرابع.