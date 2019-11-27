الشارقة يتوج ببطولة محمـد الشـرقـي للتايكـوانـدو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج تايكواندو نادي الشارقة بطلاً لبطولة الشيخ محمد بن حمد الشرقي للتايكواندو في فئة الرجال، بعدما حقق الفريق الفوز في نزالاته وفاز بثلاث ميداليات ذهبية وضعته في صدارة البطولة التي اختتمت فعالياتها بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

وواصل الفريق تقديم عروضه القوية في البطولات المحلية، ليقدم أفضل ما عنده في البطولة التي شهدت مشاركة واسعة من الأندية والمراكز المختلفة بالدولة، ليحل في المركز الثاني في الترتيب العام، جامعاً 35 نقطة متفوقاً بها على منافسيه فريق شرطة دبي ونادي الدفاع عن النفس.

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وأوضح المهندس سليمان الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية بالنادي، أن النجاح الكبير الذي أصابته الألعاب الفردية بالنادي وتسيدها الساحة يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي ظل يبذلها الجميع لرفع راية النادي والإمارة، مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس الشارقة الرياضي والعمل المتواصل من اتحاد اللعبة لتطويرها والمضي بها لمصاف العالمية.

وشدد الهاجري على أن فرق الألعاب الفردية بالنادي تطورت بشكل كبير وحققت طفرة هائلة وسجلت إنجازات واضحة، لافتاً إلى أنها البداية القوية والناجحة هذا الموسم والذي يعد الأفضل لها خلال السنوات الماضية.

وأشار عبدالله حاتم، المدير الفني لتايكواندو نادي الشارقة الى أن البطولة تعد من أقوى بطولات التايكواندو المحلية، لافتاً إلى أن الفريق قدم أداء مميزاً، ولاعبوه قدموا مستويات عالية، توجوها بالصعود لمنصة التتويج عن جدارة، ونوه بأن أداء الفريق تطور بصورة ملحوظة وظهر ذلك جلياً في البطولات التي خاضها وقدموا مستويات قوية ونالوا الإشادة من الفنيين وخبراء اللعبة.