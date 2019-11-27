النصر يكشف عن مشروع استثماري بـ 300 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

كشفت شركة الاستثمار بنادي النصر، عن المرحلة الثانية من مشروعها الاستثماري والمخصص لبناء أربعة مباني تجارية وسكنية عبارة عن أرضي وبوديوم و10 طوابق وسطح، بتكلفة تصل إلى 300 مليون درهم.

جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس، بحضور أحمد خوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وإبراهيم الفردان، رئيس شركة الاستثمار بنادي النصر، وعبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس شركة الكرة بنادي النصر، وعبد الرزاق الهاشمي، رئيس شركة الألعاب الرياضية بالنادي، وعبد الباسط علي، المدير التنفيذي لنادي النصر، ومحمد الشمالي، رئيس الخدمات المصرفية ببنك دبي التجاري.

وأكدت شركة الاستثمار بالنادي أنها أوكلت تصاميمها الهندسية إلى شركة «جولدن سكوير»، وكشف أحمد خوري، عن أن هذا المشروع العقاري الضخم، يأتي تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة بأن تعتمد الأندية على مواردها الذاتية.

واعتبر خوري، أن المشروع يعد من المشاريع العقارية المهمة للنادي، وأن المشاريع القادمة للنادي ستكون مشاريع استثمارية ضخمة، وستوفر للنادي جميع متطلباته المادية.

من جهته، قال الفردان، إن نادي النصر يعمل على الاستغلال الأمثل لكافة القطع التجارية الموجودة في النادي من أجل تطوير المنشآت وإدارتها بعد الانتهاء منها بالشكل والطريقة الأمثل عن طريق إدارة الشركات التجارية الرائدة في دبي.

وفيما يتعلق بتكلفة المشروع، أكد الفردان أن التكلفة التي تصل إلى 300 مليون درهم، ومن المتوقع أن تزيد القيمة السوقية للمشروع بعد الانتهاء منه وستصل إلى 400 مليون درهم.

وعبر عامر محمد الشمالي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات، ببنك دبي التجاري، عن سعادة البنك بالحصول على فرصة تمويل المشروع العقاري للنادي.