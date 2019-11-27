«الشارقة البحري» ينظم سباق كسر الزمن للدراجات المائية

أنهت إدارة الفعاليات في نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية كافة التحضيرات الخاصة بتنظيم سباق كسر السرعة المقام على كأس الشارقة للدراجات المائية عصر الجمعة المقبل بمياه بحر الخان بالشارقة، وينظم بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في ثلاث فئات المفتوح والسوبر ستوك والاستوك.

وكان مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية برئاسة علي بن سالم المدفع رصد كل الإمكانيات المتاحة لإقامة سباق كسر حاجز السرعة (الدراج ريس المائي) لضمان نجاحه وخروجه بالشكل الذي يليق باسم ومكانة الشارقة كجهة منظمة وبحجم الإمكانيات المرصودة له، ويتوقع أن يشهد الحدث مشاركة واسعة من قبل أهم وأبرز أبطال ونجوم الدراجات المائية على مستوى الدولة وفي مقدمتهم أعضاء فريق نادي الشارقة الدولي للدراجات المائية أبطال مونديال الولايات المتحدة، وكاس ملك تايلاند، وبطولة أوروبا، بجانب العديد من المتسابقين المواطنين والمقيمين في الدولة.

وكان عدد كبير من أبطال الإمارات والخليج حرصوا على التسجيل للمشاركة في الحدث لما له من مكانة مرموقة في سجل منافسات الدراجات المائية ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الدولي أيضا، مما يساهم في خلق مزيد من الندية والإثارة بين المشاركين من اجل الفوز والتتويج.

وأوضح أحمد الحوسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أن السباق يعتبر احد اهم المحطات المهمة في برنامج المسابقات والفعاليات السنوية الخاص بالنادي وتوقع ان يكون السباق إضافة مهمة لفعاليات الموسم الجديد، وذكر ان الحدث سيحظى بحضور جماهيري كبير لكونه يقام في قلب مدينة الشارقة وتحديدًا في بحر الخان المحاط بكثافة سكانية كبيرة وبإطلالة مميزة على كورنيش الخان.