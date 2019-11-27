صالة كلباء تستضيف بطولة اليوم الوطني للجودو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد صالة نادي اتحاد كلباء، صباح بعد غد الجمعة، بطولة اليوم الوطني ال48 المفتوحة للجودو والكاتا لمختلف المراحل العمرية، والتي تنظمها شعبة الجودو بالاتحاد، بمشاركة أكثر من 200 لاعب من 16 نادياً ومركزاً على مستوى الدولة، وتبدأ منافساتها اعتباراً من الحادية عشرة صباحاً بالسلام الوطني، وتسبقها غداً قرعة البطولة، وفقاً لأعمار اللاعبين وأوزانهم والأسماء المرسلة من قبل الأجهزة الفنية للفرق المشاركة، ولا يسمح بإضافة أي لاعب في يوم البطولة.

وحددت الشروط الفنية فيما يتعلق بالأوزان والأعمار التي تشمل فئات تحت 15- 16-17 سنة لأوزان ما بين (50 كجم، 55، 60، 66، 73، 81، وتحت 90 كجم وفوق 90 كجم)، أما الفئة الثانية فتحددت لأعمار تحت 18، 19، 20 سنة، لأوزان 60 كجم، 66، 73، 81، 90، 100 وفوق 100 كجم، أما بالنسبة لمنافسات الرجال فقد تحددت أوزانهم تحت 66 كجم، 66، 73، 81، 90، 100، وفوق 100 كجم، أما منافسات الكاتا فيحق لكل فريق إشراك لاعبين اثنين لكل فئة عمرية في منافسات الكاتا شرط أن يكون أحدهما من مواطني الدولة.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد أن البطولة تشهد مشاركة مميزة من أبطال المستقبل لتكون أفضل تحضير للاعبي المنتخبات الوطنية العمرية للاستحقاقات المقبلة، والتي بدورها تأتي ضمن خطه الاتحاد لتوفير تحضير جيد للاعبين للموسم الرياضي، وهو ما يعكس الاهتمام بقطاع الشباب والناشئين لاستمرار خطة الانطلاق برياضة الجودو لمصاف التطور والنهوض.