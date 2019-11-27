جمعية الرياضات الإلكترونية تنظم بطولة «ستريت فايتر 5»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، أعلنت الجمعية بالتعاون مع نادي «إكسايل» و«في سلاش» وبدعم من شركة «زمزم» للتوزيع عن تنظيم بطولة «ستريت فايتر 5 - قتال الشوارع» بعد غد الجمعة، وسيتمكن الفائز بالمركز الأول من السفر إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس كابكوم التي ستقام الشهر المقبل.

وأكد المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، حرصهم على تنظيم أحدث وأقوى الفعاليات المرتبطة بالرياضات الإلكترونية، خاصة البطولات التي تساهم في مشاركة أبناء الإمارات في البطولات العالمية.

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ومن جانبه، قال سعود بن ساحم المهيري، عضو مجلس الإدارة، إن هذه النجاحات تأتي عقب الإنجازات التي حققتها الرياضة الإماراتية الإلكترونية ومنها تنظيم بطولة الإمارات للرياضات الإلكترونية والتي تأهل منها عدد من أبناء الوطن للمشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية نهاية العام الحالي، وكذلك استضافة الدولة للجولة النهائية المؤهلة لكأس العالم ل«تيكن 7 - القبضة الحديدية».

وتقدم طارق عبدالسلام عضو مجلس الإدارة ومالك نادي «إكسايل» بالشكر الجزيل إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، على الدعم اللامحدود للرياضات الإلكترونية، والتي حققت نقلة نوعية خلال العام الحالي، إذ تم تنظيم عدد من البطولات المحلية والعالمية.

وقال محمد البنّاء، مالك فريق «في سلاش» للرياضات الإلكترونية: «لعبة» ستريت فايتر 5 - قتال الشوارع «من الألعاب الشهيرة ومعروفة لكافة الأجيال، وهي ذات سمعة عالمية، لذا رأينا تنظيم التصفيات المؤهلة لكأس (كابكوم) لما لها من شعبية جارفة حول العالم، وكذلك بهدف جذب المواهب الإماراتية الشابة المحبة للعبة».