شكرا لقرائتكم خبر عن كأس سوق دبي الحرة للجولف اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق، اليوم الأربعاء، الدورة السنوية ال27 لكأس سوق دبي الحرة العالمي للجولف على مضمار نادي هيلز للجولف، ونادي خور دبي للجولف واليخوت غداً الخميس؛ وذلك بمشاركة نحو 100 لاعب من قطاع الأسواق الحرة الدولية.

تقام الدورة التي تستقطب ما يزيد على 60 لاعباً من خارج الدولة وفق نظام الدعوة، ويشارك فيها لاعبون من داخل الإمارات ومنطقة الخليج.

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