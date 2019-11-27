صلاح تهلك عضواً في مجلس المجموعة الدولية لمحترفي التنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الرابطة الدولية لمحترفي التنس فوز صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، بعضوية مجلس بطولات الرابطة الدولية لمحترفي التنس، لفترة رابعة تستغرق 3 سنوات، وتستمر حتى 2022، وذلك عقب الانتخابات التي أجرتها مؤخراً الرابطة العدولية المعنية ببطولات محترفي التنس.

ويحظى تهلك بعضوية مجلس البطولات العالمية لرابطة محترفي التنس منذ 2010، حيث بدأ فترته الأولى في عام 2011، وحتى 2014، وأصبح أول عربي يعاد انتخابه للمرة الرابعة على التوالي لعضوية هذه الهيئة الرياضية الدولية.

وأبدى تهلك سروره بإعادة انتخابه في هذا المنصب حيث قال: «يسعدني أن أحظى بهذه الفرصة مجدداً لمواصلة العمل في المجموعة الدولية لمحترفي التنس لفترة ثلاث سنوات أخرى، وهذا شرف كبير لي أن أكون ممثلاً لسوق دبي الحرة ودبي والإمارات والوطن العربي في عالم الكرة الصفراء، وأتطلع للعمل الوثيق مع زملائي أعضاء المجلس خلال السنوات القادمة». وأضاف كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «بالنيابة عن سوق دبي الحرة أهنئ صلاح على انتخابه أخيراً عضواً في مجلس المجموعة الدولية لمحترفي التنس، وسنواصل تقديم الدعم له ولجميع الأنشطة المستقبلية للرابطة الدولية لمحترفي التنس».