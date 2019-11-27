شكرا لقرائتكم خبر عن مليون ريال مكافأة كل لاعب هلالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
سيحصل كل لاعب في فريق الهلال السعودي الحاصل على لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم على مبلغ مليون ريال، في مكافآت هي الأضخم في تاريخ «الزعيم».
وكان الهلال قد حظي باستقبال كبير عند وصوله للرياض حيث تقدم الأمير عبد العزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة المستقبلين قبل أن ينتقل الفريق بواسطة حافلة مكشوفة إلى ميدان الدرعية للاحتفال.
واستقبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة الفريق الأزرق في منزله مهنئاً بالإنجاز، وقد أعلن آل الشيخ إقامة حفل اعتزال لنجم الكرة الليبية طارق التايب في مباراة تجمع بين الهلال والأهلي المصري.
وأعرب التايب عن سعادته بالإعلان الذي ترافق مع تحقيق الهلال اللقب الآسيوي، وقال التايب الذي يتواجد في الرياض «أشعر بانتماء خاص للهلال وكأنني ولدت في العريجاء حيث مقره».
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