مجلـس الشارقـة الريـاضـي يحتفـل بالـيـوم الـوطنـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل مجلس الشارقة الرياضي باليوم الوطني ال 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أقيم أمس بمقر المجلس، وتضمن الاحتفال السلام الوطني بجانب العديد من الفقرات التي عبرت عن تراث الإمارات والهوية الوطنية وفقرات غنائية شعبية معبرة عن هذا اليوم، بمشاركة أندية الإمارة ومجموعة من طلاب المدارس الذين قدموا فقرات غنائية تعبر عن عظمة المناسبة، بجانب فقرات لفرقة العوائد الحربية، كما تضمن الاحتفال معرضاً تراثياً وفقرة مسابقات.

حضر الاحتفالات كل من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالله خلفان النقبي والي منطقة النحوة، ومحمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص، وعبدالملك جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي، وعبيد الطنيجي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعيد العاجل الأمين العام بالإنابة مدير إدارة الاتصال الحكومي، ومديري الإدارات وموظفي المجلس.

وقال الشيخ صقر القاسمي: يحرص مجلس الشارقة الرياضي على الاحتفال بعيد الإمارات الذي يشكل مناسبة عظيمة للدولة، ويعكس قيمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الوالد المؤسس للدولة، ومن أرسى دعائم اتحاد ووحدة بلادنا الغالية، وإخوانه قادة الاتحاد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، حيث مضت على دربه القيادة الرشيدة.

وأضاف: اليوم الوطني يمثل مناسبة فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن الغالي وللمقيمين، ممن وجدوا الأمن والأمان، حيث أصبحت الإمارات نموذجاً للتعايش والتسامح والسعادة، وهو نهج القيادة الرشيدة، حيث يعتبر هذا اليوم عيداً للوطن، وتجديد الولاء للوطن وقيادته الرشيدة والهوية الوطنية، وهو ما تعبر عنه روح الاتحاد.