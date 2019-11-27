«دبي الرياضي» يختتم دورة حوكمة المؤسسات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجمع المشاركون في دورة حوكمة المؤسسات الرياضية - المستوى الثاني، التي نظمها مجلس دبي الرياضي في مقره على أهمية الدورة وفوائدها العديدة التي تحققت للمشاركين من أعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين والعاملين في قطاعات الموارد البشرية والمالية والحوكمة في أندية وشركات كرة القدم في دبي.

وأكد المشاركون أن ما تم عرضه في يومي الدورة من شرح لآليات العمل النموذجية لمجالس الإدارات والإدارات التنفيذية وصلاحيات ومهام كل منها وشكل العلاقة التي تربطهما، وكذلك تكوين مجموعات عمل مشتركة من مختلف التخصصات للمشاركين في الدورة أسهم في تكوين نموذج لأسلوب العمل الناجح وكيفية تحديد الأهداف وتنفيذها بنجاح.

جاء ذلك في ختام الدورة بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وتم تكريم المحاضرين، خالد الشيزاوي مدير مكتب التدقيق الداخلي في المجلس الذي حاضر في اليوم الأول من الدورة، ود. أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمعهد «حوكمة» الذي حاضر في اليوم الثاني من الدورة.

وقال سعيد حارب: «يسعى مجلس دبي الرياضي إلى زيادة مستوى الوعي بأهمية الحوكمة، وتأكيد تطبيق كافة معايير الحوكمة للوصول إلى مستوى النضج الكافي في المجال الإداري بالأندية الرياضية وشركات كرة القدم في دبي، كما أننا نعمل مع الأندية كفريق واحد للوصول إلى أفضل الممارسات الإدارية في مجال الحوكمة التي تعد سبباً رئيسياً في تحقيق نتائج أفضل للمؤسسات الرياضية».