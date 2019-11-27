فوز ثمين لحرس الحدود وتاريخي لإف سي مصر









اسماء السيد - حقق حرس الحدود فوزا ثمينا من مضيفه مصر المقاصة 2-1 الثلاثاء بملعب السلام في القاهرة في المرحلة السادسة من بطولة مصر لكرة القدم.

وتقدم حرس الحدود بهدفي عمرو الحلواني (31) واحمد شرويده (77)، وسجل النيجيري ايدو موزيس الهدف الوحيد للمقاصة (78).

وصعد حرس الحدود إلى المركز الخامس برصيد 9 نقاط ، فيما تجمد رصيد المقاصة عن 7 نقاط وتراجع بهم الى المركز الثامن.

وأعلن قائد المقاصة هاني سعيد اعتزاله رسميا، وقال في بيان عبر موقع النادي "قررت الاعتزال بعد الجلوس مع مسؤولي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام والجهاز الفني ورحبوا جميعا بخطوتي الجديدة، خاصة انني كنت اعتزم ختام حياتي الكروية في الملاعب نهاية هذا الموسم ولكن عجلت بالاعتزال بعد ان تلقيت عرضا محترما ومنصبا جديدا في بيراميدز، واتفقت مع مسؤولي المقاصة على اعلان القرار بعد مباراة حرس الحدود".

وأضاف "أتوجة بالشكر لمجلس إدارة المقاصة علي تفهمهم موقفي، ودعمي طوال مشواري الطويل مع المقاصة الذي اعتبره بيتي الاول رغم انني لعبت للاهلي والزمالك واندية اخرى، ولن اتردد في العمل في المقاصة في اي وقت".

وأوضح أن منصب المدير الرياضي في بيراميدز "يعد إضافة قوية وتجربة جديدة تسعدني، واسعى لتحقيق النجاح في المهمة الجديدة لتكون بداية قوية في عملي الاداري، لمواصلة مسيرتي الرياضية بنجاح".

وختم قائلا "كل الشكر لجماهير الكرة المصرية على مساندتي خلال مشواري بالملاعب بداية من الاهلي والزمالك والإسماعيلى ونهاية بالمقاصة، بجانب مشواري مع المنتخب الوطني".

واعتزل سعيد (39 عاما) بعد مسيرة كروية استمرت اكثر من 20 سنة في الدوري والمنتخبات الوطنية، بداية من ناشئي الأهلي ثم تجربة احتراف في إيطاليا عبر عدة أندية على رأسها فيورنتينا وباري وميسينا وبيروجيا وأيضاً مونز البلجيكي، كما لعب للزمالك والإسماعيلي والمصري البورسعيدي وسموحة ومصر المقاصة.

ويعد سعيد أحد نجوم الجيل الذهبي للكرة المصرية الذي ساهم في حصد بطولة أمم أفريقيا 2006 و2008، كما خاض مع الفراعنة كأس العالم للقارات عام 2009.

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- فوز تاريخي لإف سي مصر -

وحقق اف سي مصر فوزا تاريخيا على حساب ضيفه وادي دجلة 1-صفر على ملعب الكلية الحربية في القاهرة.

وهو الفوز الاول لاف سي مصر الصاعد للمرة الاولي في تاريخه للدوري الممتاز.

وسجل مصطفى سلطان (90+1) الهدف الوحيد.

ورفع إف سي مصر رصيده إلى 6 نقاط وصعد إلى المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

اهداف مباراة مصر المقاصة وحرس الحدود:

ملخص مباراة اف سي مصر ووادي دجلة: