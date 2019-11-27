الاسماعيلي إلى ربع نهائي بطولة الأندية العربية









اسماء السيد - تأهل الاسماعيلي المصري الى ربع نهائي بطولة الاندية العربية لكرة القدم "كأس محمد السادس للأندية الأبطال"، بعدما جدد فوزه على مضيفه الجزيرة الاماراتي 2-صفر الثلاثاء على ملعب محمد بن زايد في ابوظبي في اياب ثمن النهائي.

وسجل العراقي همام طارق (87) وحازم مرسي(90+3) الهدفين.

وكان الفريق المصري فاز ذهابا ايضا 2-صفر ليتأهل الى ربع النهائي، ويعوض خروجه المبكر في النسخة الماضية من ثمن النهائي بعدما خسر امام الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح 2-4.

اما الجزيرة فعجز عن الذهاب بعيدا في ثاني مشاركة له بالبطولة، بعدما كان ودع في النسخة الماضية من دور الـ32 امام النصر السعودي.

ولحق الاسماعيلي بمواطنه الاتحاد السكندري والرجاء البيضاوي واولمبيك اسفي المغربيين والشرطة العراقي والشباب واتحاد جدة السعوديين.

وتبقى بطاقة واحدة ستعرف هوية صاحبها في السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل عندما يلتقي مولودية الجزائر الجزائري وضيفه القوة الجوية العراقي إيابا بعدما تعادلا سلبا ذهابا في بيروت.

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ولعب الاسماعيلي براحة اكبر بعد فوزه المريح ذهابا، وغياب سبعة لاعبين عن صفوف الجزيرة بسبب تواجدهم مع منتخب الامارات المشارك في كأس الخليج الرابعة والعشرين "خليجي 24" التي تفتتح الثلاثاء في الدوحة.

وسنحت فرصة ثمينة للفريق الضيف لافتتاح التسجيل بعدما تعرض عبد الرحمن مجدي للعرقلة من مدافع الجزيرة عبدالله الحمادي ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها محمود دونغا وابعدها حارس المرمى عادل ابوبكر ببراعة (6).

وغابت الفرص الحقيقية تماما حتى الدقيقة 87 عندما سجل الاسماعيلي هدفه الاول بعدما راوغ مجدي حارس الجزيرة ابوبكر ثم مرر الكرة الى همام طارق الذي لم يجد صعوبة في ايداعها الشباك.

وانهى الاسماعيلي المباراة بنفس نتيجة الذهاب بعدما قام مجدي نجم المباراة والمتوج مؤخراً مع المنتخب الأولمبي المصري بلقب بطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما، بمجهود رائع ومرر على اثره كرة متقنة الى البديل الشاب حازم مرسي (19 عاما) الذي سدد مباشرة في المرمى (90+3).

ملخص مباراة الجزيرة و الإسماعيلي: