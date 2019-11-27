4 أندية تلحق بالمتأهلين لدور الـ16 في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نجحت 4 أندية في اللحاق بالمتأهلين لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء اليوم الأول من الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات.

وسبق وتأهلت أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني بعد انتهاء مباريات الجولة الماضية لدور الـ16.

وانضمت أندية ريال مدريد الإسباني، وتوتنهام الإنجليزي، ومانسشتر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، للثنائي المتأهل لدور الـ16.

ريال مدريد

وقبل أن يتعادل ريال مدريد الإسباني بنتيجة 2-2 مع باريس سان جيرمان الفرنسي، كان "الملكي" قد ضمن التأهل لدور الـ16 بشكل رسمي، بعد تعادل كلوب بروج البلجيكي وجالاطا سراي التركي بهدف لكل فريق.

ولا يملك ريال مدريد أي فرصة في التأهل "متصدرا" لمجموعته، حيث الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان 5 نقاط، ومتبقي جولة واحدة فقط بدور المجموعات.

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توتنهام

وتأهل توتنهام في ثاني مباريات البرتغالي جوزيه مورينيو كمدير فني للفريق، بعدما قلب تأخره أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدفين نظيفين إلى فوز 4 / 2 في مباراة مثيرة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، ليتأهل رسميا إلى دور الـ16، خلف المتصدر بايرن ميونيخ الألماني صاحب الـ15 نقطة.

مانشستر سيتي

تأهل مانشستر سيتي هو الأخر رغم أنه سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام مع ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

ورفع فريق بيب جوارديولا رصيده لـ11 نقطة في الصدارة، حين تبقى المنافسة مشتعلة بين الفرق الثلاثة الأخرى شاختار واتالانتا الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي على البطاقة الثانية.

يوفنتوس

لحق يوفنتوس بركب المتأهلين رسميا ا بعد أن فاز على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بفضل هدف نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.

وضرب بطل إيطاليا أكثر من عصفور بهذا الفوز، حيث أنه ضمن به تصدر المجموعة، بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة، كما أن كتيبة المدرب ماوريسيو ساري حجزت بطاقة عبورها لدور الـ16، وبات رصيد "السيدة العجوز" 13 نقطة.