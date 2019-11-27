إنجاز بنزيما وسوبر هاتريك تاريخي.. 10 أرقام من ثلاثاء الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

مزّق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، شباك مضيفه سرفينا زفيزدا الصربي بأربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود فريقه البافاري للفوز بسداسية نظيفة بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يلا كورة يستعرض أبرز أرقام اللاعبين التي تحققت خلال ثلاثاء الأبطال:

- أصبح روبرت ليفاندوفسكي ثاني لاعب يسجل 4 أهداف أو أكثر في مباراتين مختلفتين بدوري أبطال أوروبا، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

- سوبر هاتريك ليفاندوفسكي الذي جاء خلال 14 دقيقة و31 ثانية سجل أسرع رباعية في تاريخ دوري الأبطال.

- يتصدر ليفاندوفسكي هدّافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد (2019-2020) حتى الآن وفي جعبته 10 أهداف، ليرفع رصيده إلى 63 هدفا في 85 مباراة خلال مسيرته في تشامبيونز ليج.

- بات ليفاندوفسكي خامس لاعب يسجل في أول خمس مباريات من دور المجموعات للمسابقة بعد كل من: أليساندرو ديل بييرو (1995)، سيرجي ريبروف (1997)، كريستيانو رونالدو (2017) ونيمار (2017).

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- خاض الفرنسي الشاب كيليان مبابي مباراته رقم 100 بقميص باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد في جميع المسابقات، وسجل اللاعب 70 هدفًا بجانب صناعته لـ35 آخرين، مع العلم أنه لم يتم عامه الـ21 حتى الآن.

- مبابي بهدفه أمام ريال مدريد رفع رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا إلى 18 هدفا في 29 مباراة.

- الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد أصبح في المركز الرابع على قائمة أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 64 هدفا، بعد كريستيانو رونالدو (127 هدفا)، ليونيل ميسي (113) وراؤول جونزاليز (71).

- أصبح الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام أسرع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يصل إلى 20 هدفًا في البطولة.

- هاري كين هو خامس لاعب إنجليزي يسجل 20 هدفا بعد كل من واين روني (30 هدفا)، بول سكولز (24)، فرانك لامبارد (23) وستيفن جيرارد (21).

- كين سجل 23 هدفا في 23 مباراة مع توتنهام ومنتخب إنجلترا في جميع البطولات هذا الموسم.