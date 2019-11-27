قائمة الزمالك لمازيمبي.. ميتشو يضم طارق حامد وساسي.. واستبعاد بوطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري: أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق لمباراة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا. ويطير الزمالك فجر الأربعاء لملاقاة مازيمبي في الكونغو يوم 30 نوفمبر الجاري بالجولة الأولى للمجموعة الأولى لمنافسات دوري أبطال أفريقيا. وشهدت القائمة عودة طارق حامد وفرجاني ساسي وعبدالله جمعة وأشرف بنشرقي بعد غيابهم عن مباراة الفريق الأخيرة أمام إنبي في الدوري والتي خسرها الزمالك 2-1. وضم ميتشو المغربي محمد أوناجم لاعب وسط الفريق الهجومي للقائمة التي ضمت 22 لاعبا، بعدما أعلن الزمالك أنه قام بقيد اللاعب في قائمته بشكل سليم. Advertisements وشهدت القائمة استبعاد المهاجم المغربي خالد بوطيب. وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد ابو جبل - محمد صبحي. خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حمدي النقاز - حازم امام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو - محمد حسن - يوسف اوباما - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم. خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.

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