بالفيديو.. مورينيو يصافح "صبي الكرات" بعد اقتناص هدف إعادة الأمل أمام أولمبياكوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، التحية إلى صبي الكرات في استاد "توتنهام هوتسبر" خلال مباراة فريقه أمام أولمبياكوس اليوناني بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وصافح مورينيو الطفل جامع الكرات بعدما قام برمي الكرة بسرعة للاعبي توتنهام في رمية التماس، ليسجل الفريق اللندني بعدها مباشرةً هدف التعادل عن طريق هاري كين ويقلب السبيرز تأخره بهدفين للتعادل.

ونجح توتنهام بعدها في تسجيل هدف التقدم عن طريق الإيفواري سيرجي أورييه، قبل أن يسجل هاري كين الهدف الرابع وتنتهي المباراة بنتيجة (4-2).

ورفع توتنهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، ليتأهل رسميا إلى دور الستة عشر، وتوقف رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.