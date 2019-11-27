مدرب دجلة يتحدث عن "الكرة المهوية" في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أنه لثاني مباراة فريقه يسبيطر على مجريات اللعب وفي النهاية لا يستطيع الفريق التسجيل.
واقتنص فريق إف سي مصر فوزاً تاريخياً على فريق وادي دجلة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بنتيجة (1-0) ضمن منافسات الجولة السادسة في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال جونياس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة تايم سبورتس:" لثاني مباراة نكون مسيطرين عليها -ونواجه فريق بيدافع جيد ولا نستطيع التسجيل في مرماه".
وأضاف:" إف سي مصر لم يخلق فرص خطيرة لكنه في النهاية استطاع الفوز في النهاية بهدف دون رد".
وتابع:" من الحاجات الصعبة في الدوري الكرة المهوية، والحكام لازم تساعدنا وتحمي الفرق اللي عايزه تلعب كرة".
وأوضح، أنه مواجهة الفرق التي تدافع تكون صعبة، لكن هذا يعني أن تلك الفرق تخشانا وتحترمنا في الملعب، لكن نستطيع ايجاد حلول لمواجهتها.
وأتم مدرب وادي دجلة تصريحاته:" عوضنا رحيل محمد محمود بلاعبين أصحاب جوده عالية، ويلزمنا تحقيق فوز وحيد لتصبح الأمور أفضل خلال المباريات المقبلة".
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