محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
تقدم الأرجنتيني ديبالا لفريقه يوفينتوس بهدف رائع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول من مباراتهم أمام أتليتكو مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
يوفينتوس حصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منقطة الجزاء بالقرب من علامة الركنية ليُسددها ديبالا من مرة واحدة في شباك أتليتكو مدريد لتسجل تقدمًا للسيدة العجوز دون أن تلمس أحدًا.
وإذا انتهت المباراة بهذه النتيجة يتصدر يوفينتوس جدول ترتيب مجموعته الرابطة برصيد 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني بـ 7 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..صاروخية رائعة لديبالا تمنح يوفينتوس تقدمًا أمام أتليتكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.