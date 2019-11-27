بالفيديو..صاروخية رائعة لديبالا تمنح يوفينتوس تقدمًا أمام أتليتكو مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تقدم الأرجنتيني ديبالا لفريقه يوفينتوس بهدف رائع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول من مباراتهم أمام أتليتكو مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

يوفينتوس حصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منقطة الجزاء بالقرب من علامة الركنية ليُسددها ديبالا من مرة واحدة في شباك أتليتكو مدريد لتسجل تقدمًا للسيدة العجوز دون أن تلمس أحدًا.

وإذا انتهت المباراة بهذه النتيجة يتصدر يوفينتوس جدول ترتيب مجموعته الرابطة برصيد 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني بـ 7 نقاط.