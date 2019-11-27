حكم الفيديو بطل لقطة مثيرة للجدل في مواجهة الريال وباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

في لقطة مثيرة للجدل، رفض حكم مباراة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي عن احتساب ركلة جزاء لـ"PSG" بعد عرقلة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لماورو إيكاردي على خط منطقة الجزاء.

وحسم ريال مدريد الشوط الأول لصالحه أمام باريس سان جيرمان بهدف نظيف سجله الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ17 من عمر اللقاء المقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" بدور المجموعات لدوري الأبطال.

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وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لكورتوا حارس مرمى ريال مدريد إثر هذا التدخل.

وطالب لاعبو باريس باحتساب ركلة الجزاء، قبل أن يلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، ليكتشف وجود خطأ في البداية ضد السنغالي إدريسا جانا جاي لاعب باريس بعد دفعه للبرازيلي مارسيلو في منتصف الملعب.

واحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة لريال مدريد، ليتم إلغاء طرد كورتوا بعد القرار الأول.