بقيادة مدرب الأهلي السابق.. كهربا يخوض تدريبات تأهيلية مع مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

يخوض محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، تدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية مع مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي.

كهربا نشر صورة عبر حسابه على موقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي مع مؤمن زكريا وحسين عبد الدائم مدرب أحمال النادي الأهلي السابق.

ولم يعد كهربا إلى البرتغال بعدما تواجد مع المنتخب المصري في معسكره خلال الفترة الماضية، والذي خاض خلاله مواجهتي كينيا وجزر القمر.

مباريات الدوري البرتغالي لم تستأنف حتى الآن بعد فترة التوقف الدولي الماضية، حيث ستعود يوم الجمعة المقبل بمواجهات الجولة 12.