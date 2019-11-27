محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تعادل فريق ريال مدريد أمام ضيفه باريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة هدفين لكل فريق، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وسجل ريال مدريد هدفه الأول في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب بنزيما، بعدما تصدت العارضة لتصويبة ايسكو لتعود للمهاجم الذي سددها بسهولة في الشباك.
وعاد بنزيما لسجل هدفه الثاني في الدقيقة 79 بعد عرضية من مارسيلو حولها برأسية إلى الشباك، وبعدها لم ينتظر الضيوف ورد باريس سان جيرمان مسجلا هدف تضيق الفارق عن طريق مبابي، الذي استغل خطأ بين فاران وكورتوا.
وتمكن باريس سان جيرمان من أدرك التعادل في الدقيقة 84 بعد عرضية من نيمار قابلها بيرنات بتسديدة ارتدت من الدفاع ليتابعها سارابيا بقذيفة يسارية سكنت الشباك.
وكان فريق ريال مدريد الإسباني، استفاد من تعادل جالاتا سراي التركي مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي 1 / 1، ليحصد بطاقة العبور لدور الستة عشر بالبطولة.
وبتلك النتيجة تأهل كل من باريس سان جيرمان بعدما وصل إلى النقطة 13 في صدارة الترتيب، واصطحب ريال مدريد إلى نفس الدور والذي وصل إلى النقطة 8 بالمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يتعادل مع باريس سان جيرمان ويصطحبه لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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