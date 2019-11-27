حمادة أنور: أغلقنا صفحة الدورى.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبي

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق الكروي لرحلة الكونغو، استعدادا لمباراة مازيمبي الكونغولي، أن هناك حالة جدية وتركيز شديدة قبل السفر لخوض اللقاء المزمع إقامته يوم السبت المقبل، في أولي مواجهات دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وشدد حمادة أنور علي دعم مجلس إدارةالنادي للفريق والمطالبة بغلق صفحة مباراة إنبي الماضية بمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال أنور: "كل لاعبي الفريق على قدر كبير من المسئولية والتركيز، والمستشار مرتضى منصور وافق على طلبات الجهاز الفني بمكوث البعثة فى اديس أبابا والمبيت ليله واحدةللحصول على راحة قبل الوصول إلى الكونغو، حتى لا يتم إجهاد اللاعبين، وهناك تعليمات بتوفير كل سبل الراحة لهم وهو دور نقوم به للحفاظ على الفريق وابعاده عن الشائعات التي تسعي لتشتيت التركيز".
وشدد عضو مجلس إدارة النادي على أن مازيمبي من الفرق القوية التي سيواجهها الزمالك لكن الفريق في حالة تركيز لتحقيق نتيجة إيجابية في الكونغو، والبحث عن أكبر عدد من النقاط.
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