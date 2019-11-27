مانشستر سيتي يتعادل مع شاختار دونيتسك الأوكراني بدوري الأبطال

تعادل مانشستر سيتي مع نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف لكل منهما وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بادر إلكاي جوندوجان بالتسجيل لصالح مانشستر سيتي في

الدقيقة 56، ثم أدرك التعادل سولومون لاعب شاختار في الدقيقة 69.

وكان مانشستر سيتي أنهى مباراة الذهاب بالفوز بثلاثية نظيفة على شاختار الأوكراني.

وبنفس المجموعة حقق أتالانتا الإيطالي فوزه

الأول بمرحلة المجموعات أمام دينامو زغرب الكرواتي بثنائية نظيفة.

بهذه النتيجة يحتفظ مانشستر سيتي بصدارة ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما يحل دينامو زغرب الكراوتي وصيفًا برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن شاختار الذي يحل ثالثًا بخمس نقاط، فيما يتذيل أتالانتا الإيطالي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.