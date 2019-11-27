فيديو.. بايرن ميونيخ يكتسح النجم الأحمر بسداسية ويحافظ على العلامة الكاملة بدوري الأبطال

اكتسح فريق بايرن ميونيخ الألماني نظيره النجم الأحمر الصربي بسداسية نظيفة وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير، في إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل ليفاندوفسكي سوبر هاتريك لصالح بايرن ميونيخ في الدقائق 53، 60، 64، 68، فيما سجل جورتسكا وتوليسو في الدقيقتين 14، 89.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بايرن ميوينخ بثلاثية نظيفة، ليكون مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 9- صفر.

بهذه النتيجة يحافظ بايرن ميوينخ على صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة محققًا العلامة الكاملة بدون أي هزيمة بمرحلة المجموعات، فيما يحتفظ النجم الأحمر بالمركز الثالث برصيد

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3 نقاط.

وبنفس المجموعة قلب توتنهام تأخره أمام أولمبياكوس اليوناني بثنائية إلى الانتصار برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

ويحتل توتنهام وصافة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، في حين يتذيل اولمبياكوس المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويصطدم بايرن ميونيخ في الجولة الأخير بمرحلة المجموعات بنظيره توتنهام في الحادي عشر من الشهر المقبل، على أن يلتقي أولمبياكوس اليوناني بالنجم الأحمر الصربي بنفس الموعد.