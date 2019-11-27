فيديو.. يوفنتوس يُسقط أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

حقق فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا على نظيره أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب آليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية، في إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل الأرجنتيني باولو ديبالا هدف يوفنتوس الوحي في الدقيقة 47 من الوقت بدل الضائغ بالشوط الأول.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين

لكل منهما والذي أقيم علب ملعب أتلتيكو مدريد.

وبنفس المجموعة تغلب باير ليفركوزن على نظيره لوموكوتيف موسكو بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

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بهذه النتيجة واصل يوفنتوس تصدره لترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال برصيد 13 نقطة موسعًا الفارق مع أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد

الذي يحل وصيفًا 7 نقاط، ويأتي باير ليفركوزن ثالثًا برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل المجموعة لوموكوتيف موسكو برصيد 3 نقاط.

يذكر ان يوفنتوس تأهل رسميًا لدور ثمن النهائي " دور 16"، كمتصدر لمجموعته، فيما لايزال الصراع مستغلا على البطاقة الثانية بين أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يصطدم بنظيره باير ليفركوزن في الجولة الاخيرة من مرحلة المجموعات في الحادي عشر من الشهر المقبل، على أن يواجه أتلتيكو مدريد لوموكوتيف موسكو بنفس الموعد.