فيديو.. باريس سان جيرمان يخطف تعادلًا مثيرًا أمام ريال مدريد بدوري الأبطال

خطف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تعادلًا مثيرًا مع نظيره ريال مدريد الإسباني بهدفين لكل منهما، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الإسباني، في إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل كريم بنزيمه هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 17 من أحداث الشوط الأول، قبل أن يضيف بنزيمه الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليرد سريعًا كيليان مبابي بعدها بدقيقة بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 83 خطف نيمار دا سيلفا خد التعادل لصالح باريس سان جيرمان.

وشهدت المباراة تدخل لتقنية الفيديو، وذلك بعد أن

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح إيكاري مهاجم باريس سان جيرمان بعد عرقلة واضحة من جانب تيبو كوروتوا حارس مرمى ريال مدريد، أتبعها حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه الحارس البلجيكي، لكنه تراجع عن قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو ووجود خطأ بمنتصف الملعب على جانا لاعب وسط النادي الباريسي.

وبهذه النتيجة تأهل بكشل رسمي فريقي باريس سان جيرمان وريال مدريد إلى دور ثمن النهائي "دور 16" من البطولة الأعرق بأوروبا.

وكان باريس سان جيرمان حقق فوزًا كبيرًا

على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبنفس المجموعة تعادل كلوب بروج البلجيكي في الوقت القاتل مع نظيره جلطة سراي التركي بهدف لكل منهما في المباراة التي شهدت حالتي طرد بصفوف الفريق البلجيكي للثنائي كريبان دياتا وكلينتون ماتا بسبب طريقة احتفالها بهدف التعادل.

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ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يحل وصيفًا، فيما فيما يمتلك كلوب بروج 3 نقاط احتل بهما المركز الثالث، ويتذيل جلطة سراي المجموعة برصيد نقطتين.

جدير بالذكر أن الجولة السادسة والأخيرة ستشهد مواجهة ريال مدريد مع نظيره كلوب بروج، على أن يلتقي باريس سان جيرمان نظيره جلطة سراي في الحادي عشر من الشهر المقبل.