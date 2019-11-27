بعد أزمة طارق حامد مع الزمالك..اللاعب يتلقي رسائل تضامنية من جمهور الأبيض

هدد نادي الزمالك لاعب خط الوسط طارق حامد، في خطاب تم تداوله حاليا بالشطب حال تخلفه عن بعثة الأبيض في رحلة الكونغو، ووفقاً لهذا الخطاب فقد أخطر الزمالك طارق حامد بأنه رفض خوض مباراة إنبي في الجولة السادسة بالدوري ما تسبب في هزيمة الفريق، وبالتالي وافق اللاعب علي السفر مع الفريق إلي الكونغو للمشاركة في المباريات القادمة

وبعد خطاب التهديد، تصدر هاتشاج طارق حامد، موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مصحوب برسائل تشجيعية ودعم من قبل الجماهير ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، نظرًا لدوره الفعال والمميز وسط ملعب الزمالك .

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وتداول تصريحات للاعب طارق حامد لاعب وسط الزمالك، بعدم تمرده علي النادي، وأنه أستقر على السفر إلى

الكونغو مع بعثة الفريق الأبيض استعدادًا لخوض لقاء مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن قراره بمرافقة بعثة الزمالك لتأكيد سلامة نيته، وعدم تمرده على النادي.

وكانت الرسائل التضامنية من جمهور الأبيض، بأنه لا يصح لنادي الزمالك شطب أسم طارق حامد، بعد المشوار الطويل والمجهود غير العادي لنادي الزمالك، وأعلنوا رواد مواقع التواصل الإجتماعي التضامن مع طارق حامد ضد أي حملات تشن عليه .