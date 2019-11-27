الجزيرة يتأهل لنهائي دوري مرتبط السلة على حساب الأهلي

نجح فريق كرة السلة بنادي الجزيرة، في التأهل للدور النهائي من منافسات بطولة دوري المرتبط لموسم 2019-2020 الجاري .

وذلك بعد فوزه اليوم الثلاثاء على نظيرة الأهلي بنتيجة 75-72 في إطار إياب دور نصف النهائي من منافسات البطولة

وكان فريق الشباب بالأهلي تحت 18 سنه حقق اليوم الفوز على نظيرة الجزيرة بنتيجة 59-55 في إطار ذات الدور.ويشار أن فريق الجزيرة كبار حقق الفوز بالأمس بنتيجة 94-81 على الأهلي، في إطار مباراة ذهاب لدور نصف النهائي.فيما كان فريق الشباب بالأهلي تحت 18 سنه حقق الفوز على نظيرة الجزيرة بنتيجة 60-58، في إطار ذات الدور.ومن المنتظر أن يلتقي الجزيرة مع نظيرة الإتحاد السكندري في الدور النهائي للبطولة، بعدما تخطى الأخير الزمالك في دور نصف النهائي .