نادي حدائق الأهرام يتهم اتحاد اليد بمجاملة الأهلي و الزمالك علي حسابه

اتهم المهندس محمد نافع رئيس نادي حدائق الأهرام ، اتحاد كرة اليد بمجاملة فريقي الأهلي و الزمالك علي حساب فريقه، خلال منافسات هذا الموسم .
و قال نافع : للاسف الشديد الاندية الصغيرة ليس لها قيمة لدي مسئولي اتحاد اليد و مصالح الكبار اهم من ارساء قواعد الحق و العدل في المسابقة ، مشيرا إلي انه من السهل التضحية بحق اي فريق من اجل عيون الاهلي و الزمالك.
و اوضح ان المشكلة التي حدثت غريبة و هي عبارة عن ان فريقه مواليد ٢٠٠٢ و فريق الرجال أيضا لهما مباراة مع الجزيرة في إطار منافسات دوري المحترفين المرتبط يوم الجمعة المقبل و علي ملعبه و هو صالة ٦ أكتوبر للألعاب الرياضية في السادسة و
و ابدي أحمد عبد السلام رئيس جهاز اليد بنادي حدائق الأهرام استياءه الشديد لهذا التصرف من قل المسئولين عن المسابقات باتحاد اليد واصفا ايه بانه تصرف لا يليق و اشبه بالسمك الكبير الذي يأكل السمك الصغير و كأن نادي حدائق الاهرام ليس له اي حقوق .
و شد عبد السلام علي انه يرفض هذا الامر و ان ادارة ناديه ستتقدم باحتجاج رسمي ضد ما حدث لان هذه مجاملات صارخة و غير مقبولة .
و كان اتحاد كرة اليد ارسل اليوم الثلاثاء خطابا إلي نادي حدائق الأهرام يخبره فيه بنقل مباراته مرتبط و رجال مع الجزيرة إلي المركز الاولمبي بالمعادي لدواعي أمنية بعيدا عن ملعبه ، مع ان نفس الملعب ستقام عليه مباراتي الاهلي و الزمالك مرتبط و رجال في نفس اليوم و نفس التوقيت .
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