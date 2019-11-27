ثلاثي الزمالك يتوجه لمطار القاهرة لمرافقة بعثة الفريق إلى الكونغو

توجه ثلاثي الزمالك طارق حامد وعبدالله جمعة وفرجاني ساسي، منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي لمرافقة بعثة الزمالك المسافرة إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الزمالك قد هدد حامد في خطاب رسمي بالشطب في حالة تخلفهعن بعثة الأبيض في رحلة الكونغو ، ووفقاً لهذا الخطاب فقد أخطر الزمالك طارق حامد بأنه رفض خوض مباراة إنبي في الجولة السادسة بالدوري مما تسبب في هزيمة الفريق، وأكد النادي ضرورة توجهه إلى مطار القاهرة مساء اليوم للالتحاق ببعثة الفريق الأبيض في مطار القاهرة، استعدادا لخوض مباراة الكونغو.
وأكد الزمالك فى الخطاب أن النادى يرفض محاولات اللاعب ووكيله لزيادة عقده إلى 17 مليون جنيه بالإضافة إلى أن النادي وضع 2 مليون جنيه في حسابه منذ أربعة أيام. ولم يتسن التأكد من مسئولى الزمالك على صحة هذا الخطاب من عدمه.
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