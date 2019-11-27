نجم قطر “بسام الراوي” يُودع خليجي 24!

تلقى المنتخب القطري لكرة القدم لطمة قوية في بداية رحلة البحث عن لقبه الخليجي الرابع بالإصابة التي تعرض لها مدافعه بسام الراوي في المباراة الإفتتاحية للبطولة اليوم الثلاثاء، والتي ستحرمه من إستكمال مباريات فريقه بالبطولة.
وأصيب الراوي خلال التحام قوي مع اللاعب العراقي البديل أمجد عطوان خلال الشوط الثاني من المباراة،التي إنتهت بفوز المنتخب العراقي 2 / 1 ليخرج اللاعب مصاباً.
وأكدت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن إصابة اللاعب ستحرمه من المشاركة مع المنتخب القطري (العنابي) حتى نهاية البطولة.
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