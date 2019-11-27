عبد العزيز حاتم : الخسارة أمام العراق درساً جيدا للاعبين

أعتبر عبد العزيز حاتم لاعب المنتخب القطري الأول لكرة القدم الخسارة التي تعرض لها منتخب بلاده أمام العراق 1 / 2 اليوم الثلاثاء في افتتاح مباريات كأس الخليج (خليجي 24) بمثابة درس جيد للفريق واللاعبين .

وقال عبد العزيز حاتم في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ ) :”أعتقد أننا أضعنا الفوز من بين أيدينا بعدما أهدرنا الكثير من الفرص السهلة أمام المرمى، ولو قمنا بإستغلال هذه الفرص لتغيرت النتيجة تماماً “.

وأضاف :”علينا أن نعيد ترتيب الأوراق سريعاً ونصحح بعض الأخطاء التي أرتكبناها، في المباراتين المقبلتين أمام اليمن ثم الإمارات لنتمكن من حصد بطاقة التأهل إلى الدور التالي “.

وتابع :”الخسارة في الإفتتاح واردة وأعتقد أنها مجرد كبوة، والفريق القطري لديه الأفضل ليقدمه في المباريات القادمة “.

وعن غيابه عن المشاركة كأساسي في لقاء العراق، أوضح أنها خيارات الجهاز الفني لكنه جاهز في أي وقت للمشاركة وخدمة المنتخب .