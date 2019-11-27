المدرب الصربي ميلوتونوفيتش يشيد بالروح القتالية للاعبي العراق أمام قطر

أشاد المدرب الصربي بورا مليوتونوفيتش مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم السابق بالروح القتالية العالية لأسود الرافدين أمام قطر والتي منحتهم الإنتصار أمام صاحب الارض والجمهور 2 / 1 اليوم الثلاثاء في إفتتاح منافسات بطولة كأس الخليج (خليجي 24 ) .

وقال بورا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :”أعتقد أن الجميع شاهد مباراة قوية بين الفريق القطري والعراقي، في إفتتاح بطولة كأس الخليج، حيث نجح الفريقان في تقديم مستوي مميز للغاية وكان المستوى الفني متقارب للغاية”.

وأضاف المدرب الصربي :”قطر بدأت المباراة بشكل قوي، لكنها سقطت في أخطاء دفاعية كثيرة مما منح الفريق العراقي فرصة التسجيل مرتين مما جعل مهمة العودة في اللقاء صعبة للغاية “.

وأعتبر بورا أن الفريق القطري لديه حلقة وصل مفقودة وهي اللاعب الذي يتمكن من إنهاء الهجمة .

وأشاد ميلوتونوفيتش بالحارس العراقي جلال حسن مؤكداً أنه رجل المباراة الأول ونجح في إنقاذ مرمى الفريق العراقي من أكثر من هدف مؤكد .