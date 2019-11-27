مدافع قطر يعتذر على ما حدث أمام العراق

قدم طارق سلمان مدافع المنتخب القطري الأول لكرة القدم الإعتذار للجماهير بعد الخسارة في المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) أمام المنتخب العراقي 1 / 2 اليوم الثلاثاء.

وقال سلمان :”بلا شك كنا نتطلع لإسعاد جماهيرنا لكن للأسف عدم تحقيق الفوز وأسعادهم أمر يحزننا كثيراً، ونعدهم بالأفضل خلال المواجهات المقبلة”.

وأضاف سلمان في تصريحات بعد المباراة :”الخسارة ليست نهاية العالم وكما يقال خسرنا المعركة ولكن لم نخسر الحرب والكرة مازالت في الملعب وهناك مواجهتين ضد اليمن والإمارات في المجموعة الأولى، وسنعمل من خلالهما على تعويض الخسارة أمام العراق “.

وتابع :”عندما لا تسجل تتلقى الأهداف وهذا ما حدث في الشوط الأول من المباراة حيث أتيحت لنا الكثير من الفرص ولكن لم نستغلها بالشكل المطلوب وهو ما جعلنا نخسر اللقاء”.

وأختتم سلمان حديثه قائلاً :”الكل يتحمل الخسارة وليس لاعب مُعين لأن كرة القدم لعبة جماعية وما علينا الآن هو التحضير لما هو قادم من أجل الظهور بشكل مغاير”.