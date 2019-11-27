بايرن ميونيخ يسحق ليفاندوفسكي بسداسية وتوتنهام يقلب تأخره بفوز كاسح

سحق بايرن ميونيخ الألماني مستضيفه النجم الاحمر الصربي بسداسية نظيفة ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء.



وسجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي رباعية 53 من ركلة جزاء، 60، 64، 68، و ليون غوريتسكا 14، الفرنسي كورينتين توليسو 89.



وبهذا الفوز، ضمن العملاق البافاري تأهله متصدراً وذلك بعد وصوله للنقطة 15 وهو الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي بنقطة.



وفي نفس المجموعة قلب توتنهام الإنكليزي تأخره 0-2، إلى فوز صريح 4-2 على ضيفه أولمبياكوس اليوناني ليضمن فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.



ووجد الفريق اللندني ومدربه مورينيو العائد للأبطال، نفسه متأخراً بعد مرور أقل من 20 دقيقة بعد أن سجل النجم المغربي يزسف العربي 6، والبرتغالي روبين سيميدو 19 للزائر اليوناني.



لكن في شوط المدربين قلب توتنهام الطاولة وسجل ديلي آلي 46 والكابتن هاري كين ثنائية 50 و77 والإيفواري سيرج أورييه 73 أهداف أصحاب الدار.



وصار رصيد توتنهام 10 نقاط وضمن المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ 15 الذي تأهل أولاً بفوزه العريض على مستضيفه سرفينا زفيزدا 6-0

المصدر: بي إن سبورت

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