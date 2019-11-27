مانشستر سيتي يحجز بطاقة التأهل وأتلانتا ينعش آماله الأوروبية

حجز مانشستر سيتي مكانه في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم تعادله مع ضيفه شاختار دونيتسك (1-1)، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد"، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة.



وأحرز إلكاي جوندوجان هدف مانشستر سيتي (ق56)، فيما سجل مانور سولومون هدف شاختار (ق69).



وفي نفس المجموعة أحرز بابو جوميز هدفا في الشوط الثاني ليقود أتلانتا لأول فوز في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، بالانتصار 2-0 على دينامو زغرب، اليوم الثلاثاء، وينعش آمال الصعود إلى دور الـ 16.



وهز لويس موريل الشباك أيضا في سان سيرو، حيث يلعب أتلانتا مبارياته على أرضه هناك، في ظل وجود تجديدات في ملعبه الأساسي.



وضمن مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، ثم يأتي شاختار دونيتسك بـ 6 نقاط، فيما يملك دينامو 5 نقاط. ويتذيل أتلانتا المجموعة بـ 4 نقاط لكنه لا يزال ينافس على المركز الثاني. المصدر: موقع كورة

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