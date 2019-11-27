يوفنتوس يُسقط اتلتيكو مدريد ويصع مصيرة على المحك في دوري الابطال

زاد يوفنتوس الإيطالي من محن أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بفوزه عليه بهدف دون رد في المرحلة الخامسة من دور المجموعات للمسابقة الأوروبية.



انتزع يوفنتوس فوزًا صعبًا من أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم بتورينو.



أحرز باولو ديبالا هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.



وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 13 نقطة، ليضمن صدارة المجموعة الرابعة بشكل رسمي، فيما يتجمد رصيد أتلتيكو عند 7 نقاط بالمركز الثاني.

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