باريس سان جيرمان يحقق تعادل مثير مع ريال مدريد في دقيقتين

اقتنص باريس سان جيرمان الفرنسي تعادلاً بطعم الفوز من أرض مضيفه ريال مدريد الإسباني 2-2 يوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال أوروبا.



وسجّل ريال مدريد أولاً بفضل الفرنسي كريم بنزيمة الذي تابع كرة مرتدة من القائم (17)، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف رغم الكم الهائل من الفرص وخاصة لأصحاب الأرض.



وتابع ريال مدريد أفضليته في الشوط الثاني وتمكن بنزيمة من تسجيل الهدف الثاني (79) لكن باريس سان جيرمان انتفض وذلل له كيليان مبابي الفارق بعدها بدقيقتين (81) ثم أتى الدور على البديل الإسباني بابلو سارابيا الذي أدرك التعادل (83).



وبهذه النتيجة ضمن باريس سان جيرمان صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة وكذلك سيتأهل ريال مدريد كوصيف بعدما صار رصيده (8 نقاط) قبل جولة من النهاية.



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