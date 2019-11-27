منتخبنا الوطني يخسر من الإمارات يأولى مبارياته في خليجي 24

خسر منتخبنا الوطني، مساء الثلاثاء، بثلاثية نظيفة تلقاها من المنتخب الإماراتي، في ثاني لقاءات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج 24 المقامة في الدوحة، في المواجهة التي أقيمت على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

ولم يقدم المنتخبان ما هو منتظر منهم في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، في الوقت الذي صعب فيه التكتل الدفاعي لمنتخبنا الوطني المهمة على منافسه الإماراتي، لكن الأخير وجد الحل عند الدقيقة الـ21 عبر نجمه الأول علي مبخوت، بعد أن نجح في ترجمة كرة عرضية متقنة إلى هدف من كرة رأسية.

وبعد أن تصدر "الأبيض" اللقاء، عاد مبخوت ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة الـ38، في القوت الذي عجز فيه منتخبنا الوطني عن تغيير وضعه، خصوصاً أنه لم ينجح في تهديد مرمى منافسه في أي مناسبة، لتنتهي الحصة الأولى بثنائية نظيفة للإمارات.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإماراتي سيطرته على أجواء اللقاء، لينجح مبخوت في إحراز الهدف الثالث له ولفريقه عند الدقيقة الـ54، مسجلاً اسمه بقوة كمنافس على لقب الهداف منذ الجولة الأولى.

ولم يقدم منتخبنا الوطني ما يشفع لهم حتى لتذليل الفارق، لينجح "الأبيض" في حصد نقاط اللقاء، وتصدر ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن العراق، الذي كان قد فاز في لقاء الافتتاح على قطر بهدفين لواحد.