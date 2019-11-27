رياضة | دونجا: جروس أكثر مدرب ظلمني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دونجا: جروس أكثر مدرب ظلمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محمود عبد العاطي دونجا نجم الإسماعيلي الحالي والزمالك السابق بأن جروس المدير الفني السابق هو أكثر مدرب ظلمه.



وقال دونجا في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : "أشكر الجماهير التي حضرت لمساندتنا اليوم أمام الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية".



وأضاف :"متعجب من توقع البعض بهزيمتنا بنتيجة ثقيلة من الجزيرة واطالب الجمهور بمساندتنا للصعود للدور الربع النهائي من البطولة".

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وتابع :"حكم مباراتنا أمام الجزيرة من أفضل الحكام في أفريقيا.



يجب على لاعبي الزمالك ألا يفكروا في الهزيمة بأقل عدد من الأهداف من مازيمبي".



واختتم دونجا تصريحاته قائلاً :"جروس أكثر مدرب ظلمني في الزمالك ولست من النوع الذي يهاجم المدربين بسبب عدم مشاركتي معهم".