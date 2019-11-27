رياضة | ملخص مباراة - ريال مدريد 2 × 2 باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص مباراة - ريال مدريد 2 × 2 باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل فريق ريال مدريد في مصالحة جماهيرة بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مع ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2019 – 2020.

وشهدت المباراة أجواء حماسية كبيرة من جانب الفريقين خاصة في الشوط الثاني والذي شهد ثلاث أهداف بواقع هدفين لفريق باريس وهدف وحيد للريال والذي أحرز هدفين التقدم على حساب باريس والذي استطاع تحقيق ريومنتادا قوية أحداث