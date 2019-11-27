رياضة | ترتيب مجموعة يوفنتوس بعد مباراة أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة يوفنتوس بعد مباراة أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا بفوز يوفنتوس على ضيفه أتليتيكو مدريد وضمان صدارة المجموعة، وإنتصار هام لنادي باير ليفركوزن الألماني على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي ليشعل الصراع على البطاقة الثانية.



يوفنتوس يتغلب على أتليتيكو مدريد حقق نادي يوفنتوس فوزاً هاماً على أتليتيكو مدريد بهف دون رد في اللقاء الذي أقيم بملعب أليانز بمدينة تورينو الإيطالية.



سجل هدف المباراة الوحيد النجم باولو ديبالا في الدقيقة 47، ليقتنص اليوفي المتأهل سلفاً قمة المجموعة الرابعة.

باير ليفركوزن يفوز على لوكوموتيف موسكو وبملعب لوكوموتيف، حقق نادي باير ليفركوزن فوزاً هاماً على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين دون رد، لينعش النادي الألماني فرصه في التأهل عن المجموعة.



سجل أهداف ليفركوزن لاعب لوكوموتيف ريفات زيماليندنوف في الدقيقة 11 ضد مرماه، وأضاف سفين بيندر الهدف الثاني في الدقيقة 54.

ترتيب مجموعة يوفنتوس بعد الفوز على أتليتيكو مدريد Advertisements في ضوء تلك النتائج، يصبح ترتيب المجموعة الرابعة كما يلي:

1- يوفنتوس 13 نقطة 2- أتليتيكو مدريد 7 نقاط 3- باير ليفركوزن 6 نقاط 4- لوكوموتيف موسكو 3 نقاط