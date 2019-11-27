رياضة | نتيجة مباراة بايرن ميونيخ والنجم الأحمر اليوم في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة بايرن ميونيخ والنجم الأحمر اليوم في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي بايرن ميونخ الألماني أن يفوز على نظيره نادي النجم الأحمر الصربي بستة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ والنجم الأحمر

وبدأت المباراة بشكل قوي من نادي بايرن ميونخ الذي شكل خطورة كبيرة على مرمى النجم الأحمر ليسجل هدفه الأول عن طريق ليون جوريتزكا في الدقيقة 14 وحاول لاعبو البايرن خطف هدف ولكن دون جدوى وسط أداء ضعيف من لاعبو النجم الأحمر لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بهدف نظيف.

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ملخص الشوط الثاني من مباراة بايرن ميونخ والنجم الأحمر

وبدأ الشوط الثاني وكان نادي بايرن ميونخ لا يزال هو المسيطر والمستحوذ وسط أداء ضعيف جدا من لاعبو النجم الأحمر وفي الدقيقة 53 سجل البايرن هدفه الثاني عن طريق ركلة جزاء سجلها ليفاندوفسكي بل وسجل ثلاثة أهداف اخرى لفريقه فب الدقيقة 60 و64 و67 واختتم توليسو التسجيل لبايرن ميونخ بالهدف السادس في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونخ بسداسية نظيفة.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي بايرن ميونخ إلى 15 نقطة ليتسمر في صدارة جدول ترتيب مجموعته بينما يقف رصيد نادي النجم الأحمر عند 3 نقاط في المركز الثالث.