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ريمونتادا من توتنهام لسحق أولمبياكوس في الأبطال الأربعاء 27 نوفمبر 2019 حقق فريق توتنهام الإنجليزي بقيادة المدير الفني "مورينيو" فوزا مستحقا، على حساب ضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة أربعة أهداف لهدفين، خلال مباراة الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية لبطولة أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "توتنهام هوتسبير".

Advertisements سجل رباعية توتنهام كلا من، ديلي آلي وهاري كين واوريه خلال الدقيقة ٤٥ و٥٠ إضافة للدقيقة ٧٠ و٧٣، حتى يكتفي الضيوف بهدفي يوسف العربي وروبين سيميدو الدقيقة ٦و١٩. بهذه النتيجة يرفع توتنهام رصيده للنقطة العاشرة للاستمرار بوصافة ترتيب المجموعة الثانية خلف المتصدر بايرن ميونخ، حتى الديوك العودة للانتصارات بشكل متواصل مع العنيد جوزيه مورينيو.

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