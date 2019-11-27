الامارات | الغساني يلتقي النجم الإنجليزي واين روني

شكرا لقرائتكم خبر عن الغساني يلتقي النجم الإنجليزي واين روني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مهاجم فريق الوحدة، يحيى الغساني، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، صورة جمعته مع لاعب فريق دي سي يونايتد الأميركي، الإنجليزي واين روني. وتظهر الصورة أن اللقاء بين اللاعبين جرى خلال حصة تدريبية، لكن الغساني لم يفصح عن كواليس الصورة، وعلق عليها قائلاً: «كان من دواعي سروري لقاء الفتى الذهبي». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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