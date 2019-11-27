الامارات | تشلسي يطلب ثأره من فالنسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن تشلسي يطلب ثأره من فالنسيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع تشلسي، بقيادة مدربه الشاب فرانك لامبارد، اليوم، إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، حين يحل ضيفاً على فالنسيا الإسباني في مباراة يبحث فيها الفريق الإنجليزي عن الثأر لخسارته في لقاء الذهاب صفر-1، ضمن المجموعة الثامنة بأبطال أوروبا، والتي تشهد أيضاً لقاء ليل الفرنسي مع ضيفه أياكس الهولندي.
ويتصدر أياكس المجموعة بسبع نقاط وبفارق الأهداف أمام تشلسي وفالنسيا، بينما يحتل ليل المركز الأخير بنقطة واحدة. وقال لامبارد في تصريح صحافي: «مباراة فالنسيا تشكّل اختباراً لقدرة الفريق على العودة إلى طريق الانتصارات».
وسيكون تشلسي بكامل نجومه الشباب المتألقين هذا الموسم، بينما سيفتقد في المقابل، فالنسيا جهود لاعبي خط الوسط، فرانسيس كوكيلين وجيوفري كوندوبيا.
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