الامارات | «أبيض الشابات» يواجه البحرين في الودية الثانية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشابات» يواجه البحرين في الودية الثانية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي، اليوم، منتخب كرة القدم للشابات تحت 19 سنة، منتخب البحرين، في المباراة الثانية أمام الفريق نفسه، بعد أن التقاه، أمس، على ملعب ذياب عوانة باتحاد كرة القدم في دبي، وتعادل معه سلباً، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي تقام في البحرين من 29 ديسمبر إلى السادس من يناير المقبلين 2020.

ويختتم المنتخب بودية البحرين الثانية، معسكره الحالي، اليوم، حيث تقام المباراة الساعة 19:30 مساء على الملعب ذاته.

الجدير بالذكر أن النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا تشهد مشاركة سبعة منتخبات، هي: الإمارات، البحرين، الأردن، لبنان، العراق، فلسطين والكويت، وسيستضيف مبارياتها ملعب الشيخ علي بن محمد بن عيسى آل خليفة، في نادي المحرق البحريني.

وسيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، وفق نظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي. ومن المقرر سحب قرعة البطولة، بعد غد، بمقر اتحاد غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمّان.